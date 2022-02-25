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روسيا: القوات الروسية لم تطلق أي قذائف صاروخية على كييف

12:55 م الجمعة 25 فبراير 2022
روسيا: القوات الروسية لم تطلق أي قذائف صاروخية على كييف

القوات الروسية

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وكالات:

أكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية لم تنفذ أي ضربات صاروخية على مواقع في العاصمة الأوكرانية كييف، حسبما نقلت روسيا اليوم الإخبارية.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن الانفجار الذي تم تسجيله في سماء كييف الليلة الماضية، سببه قصف خاطئ من الدفاعات الجوية الأوكرانية استهدف عن طريق الخطأ مقاتلة تابعة لأوكرانيا.

ونقلت وكالة "تاس" عن مصدر في وزارة الدفاع الروسية أن "ظهور شعلة ساطعة فوق مدينة كييف في 25 فبراير، وتبعه سقوط مبنى سكني، له تفسير مختلف تماما"، مضيفا أن نظام الدفاع الجوي الأوكراني هاجم بالخطأ مقاتلة من طراز سو-27 تابعة للقوات الجوية الأوكرانية فوق كييف الليلة الماضية.

وقال: "الليلة الماضية، قامت مقاتلة من طراز سو-27 تابعة للقوات الجوية الأوكرانية بمهام دورية جوية فوق كييف. عن طريق الخطأ، حددها أحد أنظمة الدفاع الجوي الأوكراني المضاد للطائرات والمتمركز بالقرب من كييف كهدف وهاجمها".

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