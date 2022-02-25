وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي يعقدون جلسة طارئة لبحث الغزو الروسي

بروكسل - (د ب أ):

يجتمع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الـ 27 اليوم الجمعة في جلسة طارئة لبحث الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال دبلوماسيون إن الاجتماع سيبدأ في تمام الساعة 1400 بتوقيت جرينتش وسيتضمن مناقشة المزيد من الخيارات لدعم أوكرانيا وكيفية تعامل التكتل مع روسيا في المستقبل.

وفي حال اكتمال الضوابط الفنية والقانونية اللازمة بحلول منتصف النهار، فقد تكون هناك أيضا موافقة رسمية على حزمة عقوبات جديدة من الاتحاد الأوروبي ضد روسيا.

وكان قادة الاتحاد الأوروبي قد اتفقوا أمس الخميس على فرض حزمة جديدة ضخمة من العقوبات على روسيا تستهدف قطاعات الطاقة والتمويل والنقل في البلاد.

وتشمل حزمة العقوبات الجديدة أيضا فرض حظر على صادرات التكنولوجيا وتقييد وصول موسكو إلى أسواق المال الأوروبية.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبيةأورزولا فون دير لاين في الساعات الأولى من صباح اليوم إن حزمة العقوبات الضخمة التي تم إقرارها أمس أظهرت مدى تماسك الاتحاد الأوروبي.

وأضافت فون دير لاين في تغريدة لها على موقع "تويتر"، أن العقوبات تستهدف 70% من السوق المصرفي الروسي والشركات الحكومية الرئيسية، فضلا عن قطاع الطاقة.

وأشارت رئيسة المفوضية الأوروبية إلى أن عقوبات التكتل الأوروبي حظرت بيع الطائرات والمعدات إلى شركات الطيران الروسية، وقطع وصول روسيا إلى "التكنولوجيا الحيوية".

وأوضحت فون دير لاين أنه لم يعد بإمكان الدبلوماسيين الروس والمجموعات ذات الصلة ورجال الأعمال، الدخول إلى الاتحاد الأوروبي.

وتأتي قمة زعماء الاتحاد الأوروبي على خلفية الغزو، الذي شنته روسيا من عدة جبهات، بما في ذلك من بيلاروس، ضد أوكرانيا أمس الخميس.

وذكرت كييف أن روسيا استخدمت قواتها البرية والبحرية والجوية في هذا الغزو الشامل.