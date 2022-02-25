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الولايات المتحدة تثمن دعم دول البلطيق الثابت لأوكرانيا

11:58 ص الجمعة 25 فبراير 2022
الولايات المتحدة تثمن دعم دول البلطيق الثابت لأوكرانيا

الولايات المتحدة الأمريكية

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واشنطن - أ ش أ

ثمنت الولايات المتحدة دعم دول البلطيق الثابت لأوكرانيا واستضافتها القوات الأمريكية وقوات منظمة حلف شمال الأطلسي الناتو.

جاء ذلك، وفق ما أوردته الخارجية الأمريكية - في بيان عبر موقعها الإلكتروني -، اليوم الجمعة خلال مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع نظرائه من لاتفيا إدجار رينكيفيتش وليتوانيا جابريليوس لاندسبيرجيس وإستونيا إيفا ماريا ليميتس.

وأدان بلينكن، بحسب البيان، بشدة الهجوم الروسي المتعمد والمستفز وغير المبرر على أوكرانيا، مؤكدا أهمية وحدة الحلفاء في تشكيل استجابة قوية وسريعة للعدوان الروسي.

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الولايات المتحدة أوكرانيا الناتو أنتوني بلينكن الهجوم الروسي

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