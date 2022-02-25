أمريكا والسعودية يؤكدان أهمية تنسيق استجابة دولية لدعم أوكرانيا

واشنطن - أ ش أ

أكدت الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية أهمية تنسيق استجابة دولية قوية لدعم السيادة الأوكرانية في مواجهة روسيا.

جاء ذلك، حسب ما نشرته الخارجية الأمريكية - في بيان عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة، خلال مكالمة هاتفية بين نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان ونظيرها السعودي وليد الخريجي - عن الهجوم المتعمد والمستفز وغير المبرر على أوكرانيا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن فجر أمس الخميس بدء "عملية عسكرية" في أوكرانيا؛ حيث سمع دوي انفجارات قوية في عدد من مدن البلاد، بينما تحدثت كييف عن "غزو واسع" يجري حاليا .