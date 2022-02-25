الغزو الروسي: محصلة العمليات العسكرية في أوكرانيا حتى الآن
كييف-(بي بي سي):
قصفت روسيا 33 موقعا مدنيا في أوكرانيا خلال 24 ساعة، وقال مسؤول في وزارة الداخلية الأوكرانية إن القوات العسكرية الروسية تستهدف عشرات المواقع المدنية، على عكس ماتعلنه.
وتقدمت القوات الروسية سريعا نحو كييف، وعزي التقدم السريع إلى فتح جبهات متعددة في شمال وشرق وجنوب أوكرانيا منذ بدء الغزو يوم الخميس.
وقال مسؤولون أوكرانيون إن النشطاء الروس موجودون بالفعل في المدينة. وحثوا السكان على المقاومة والتصدي
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