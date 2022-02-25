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ماذا يعني العزل عن نظام "سويفت" بالنسبة لروسيا والغرب؟

10:51 ص الجمعة 25 فبراير 2022
ماذا يعني العزل عن نظام "سويفت" بالنسبة لروسيا والغرب؟

الرئيس الأمريكي جو بايدن

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واشنطن- (بي بي سي):

قال كل من الرئيس الأمريكي جون بايدن والمستشار الألماني أولف شولتز إن عزل روسيا عن النظام المصرفي العالمي، سويفت، ليس مطروحا الآن.

من شأن استبعاد روسيا من نظام "سويفت" تعريض المصارف التي تملك الأموال لتداعيات خطيرة عاجلة أو بعيدة المدى.

وهذه المخاطرة حقيقية خاصة في ألمانيا، التي لها علاقات مالية قوية مع روسيا. وتشعر ألمانيا أنها تحملت نصيبها من التضحية الاقتصادية بتعليقها التصديق على خط أنابيب نورد ستريم 2.

ورغم أن الحرمان من نظام "سويفت" ستكون له آثار مدمرة على روسيا، فإن هناك نظاما بديلا، يعرف باسم CFPS، أنشأته روسيا بعد ضمها شبه جزيرة القرم عام 2014. كما أن الصين هي الأخرى أنشات نظاما موازيا يعرف باسم CIPS.

ومن المرجح ألا يؤدي طرد روسيا من نظام سويفت إلا إلى مزيد من التقارب من الصين، ويخدم أهداف إدارة الزعيم الصيني شي جينبينغ، التي تسعى حثيثا إلى تخليص النظام المالي العالمي من هيمنة الدولار الامريكي. وعقاب روسيا بالاستبعاد من نظام "سويفت" سوف يسرع السير في هذا الاتجاه وتحقيق طموح الصين.

هذا المحتوى من

BBC
الرئيس الأمريكي جون بايدن نظام سويفت العزل روسيا والغرب

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