وزارة الدفاع البريطانية: روسيا لم تحقق أهداف اليوم الأول من الهجوم

لندن- (بي بي سي):

قالت وزارة الدفاع البريطانية، في أحدث تقييم استخباراتي لها صباح الجمعة، إن روسيا ربما لم تحقق أهدافها الاستراتيجية بعد.

وأضافت أنه ربما من المحتمل جدا "أن القوات الروسية قد استولت على موقع تشيرنوبيل النووي واعتقلت العاملين فيه".

وقالت الوزارة، نقلاً عن تقارير، إن الجيش الأوكراني أوقف التقدم الروسي نحو مدينة تشيرنيهيف.

لكن أكثر ما يثير قلق موسكو هو أنه "من غير المحتمل أن تكون قد حققت أهدافها العسكرية المخطط لها لليوم الأول"، بحسب وزارة الدفاع البريطانية، مضيفة أن القوات الأوكرانية "قاومت بشراسة".