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وزير الخارجية الأمريكي "مقتنع" بأن بوتين سيحاول الإطاحة بالحكومة الأوكرانية

10:47 ص الجمعة 25 فبراير 2022
وزير الخارجية الأمريكي "مقتنع" بأن بوتين سيحاول الإطاحة بالحكومة الأوكرانية

وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكين

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واشنطن- (بي بي سي):

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين إنه "مقتنع" بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيحاول الإطاحة بالحكومة الأوكرانية.

وأضاف، في مقابلة تلفزيونية، إن ذلك "جزء من الخطة الروسية" للهجوم على العاصمة كييف والمدن الكبرى الأخرى في أوكرانيا، إلى جانب شن هجوم من جميع الجوانب على البلاد.

وأكد بلينكين التزام بلاده بالدفاع عن حلفائها في الناتو، محذراً من أن "الهجوم على أحد أعضاء الناتو هو هجوم على جميع أعضاء الحلف".

وقال "الرئيس بايدن كان واضحا للغاية في أننا سندافع عن كل شبر من أراضي الناتو. أعتقد أن هذا هو أقوى رادع ضد الرئيس بوتين كي لا يمضي لأبعد من أوكرانيا".

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BBC
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