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وزيرة دفاع فرنسا: لا أحد في أوروبا يريد محاربة روسيا

10:45 ص الجمعة 25 فبراير 2022
وزيرة دفاع فرنسا: لا أحد في أوروبا يريد محاربة روسيا

وزيرة الدفاع الفرنسية فلورونس بارلي

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وكالات:

قالت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي، إنه لا يوجد أحد في أوروبا والولايات المتحدة، لديه الرغبة في خوض حرب مع روسيا، حسبما نقلت روسيا اليوم الإخبارية.

وأضافت الوزيرة الفرنسية في حديث إذاعي: "لا توجد رغبة في أي دولة أوروبية أو لدى الولايات المتحدة لخوض حرب مع روسيا. ما نريده هو إنهاء هذا الغزو المريع في أسرع وقت ممكن".

وفقا لها، يبقى الهدف الرئيسي الآن، تحقيق وقف إطلاق النار بشكل عاجل في شرق أوكرانيا.

صباح أمس الخميس، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه قرر البدء بعملية عسكرية خاصة لنزع السلاح في أوكرانيا. وذكر بوتين أن تطورات الوضع تطلبت إجراءات حاسمة وفورية.

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Asha
وزيرة الدفاع الفرنسية

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