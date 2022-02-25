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وزير الخارجية الأمريكي يبحث مع نظيره الإماراتي الوضع في أوكرانيا

10:39 ص الجمعة 25 فبراير 2022
وزير الخارجية الأمريكي يبحث مع نظيره الإماراتي الوضع في أوكرانيا

وزارة الخارجية الأمريكية

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وكالات:

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أنه أجرى اتصالا مع نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد، ناقشا خلاله الوضع في أوكرانيا، حسبما نقلت روسيا اليوم الإخبارية.

وفي تغريدة عبر تويتر، قال بلينكن: "تحدثت مع وزير الخارجية الإماراتي، حول الهجوم الروسي غير المبرر على أوكرانيا. شددت على أهمية وجود استجابة دولية قوية لدعم السيادة الأوكرانية وتعزيز السلام والأمن من خلال مجلس الأمن الدولي".

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فجر أمس، عن إطلاق بلاده عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا "لحماية سكان منطقة دونباس".

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وزير الخارجية الأمريكي الوضع في أوكرانيا عبد الله بن زايد

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