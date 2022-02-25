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ما الانفجار الذي أضاء سماء كييف فجر الجمعة؟

10:28 ص الجمعة 25 فبراير 2022
ما الانفجار الذي أضاء سماء كييف فجر الجمعة؟

وزير الداخلية الأوكراني أرسن افاكوف

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وكالات:

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صباح الجمعة، مقطع فيديو يظهر انفجارا كبيرا بسماء العاصمة الأوكرانية، كييف، الأمر الذي أثار تفاعلا وتكهنات حول سبب ذلك.

أرجع نائب وزير الداخلية الأوكراني سبب الانفجار بسماء كييف إلى قيام نظام أوكراني مضاد للصواريخ بإسقاط صاروخ روسي، وهو التقييم الذي لم تتمكن شبكة سي إن إن من التحقق منه بشكل مستقل.

من جهته نشر وزير الخارجية الأوكراني، ديميتروا كوليبا، تغريدة قال فيها: "ضربات صاروخية روسية مروعة على كييف. آخر مرة شهدت عاصمتنا أي شيء كهذا كانت في عام 1941 عندما تعرضت للهجوم من قبل ألمانيا النازية. لقد هزمت أوكرانيا هذا الشر وستهزم هذا الشر. أوقفوا بوتين. اعزلوا روسيا.."

وأفاد فريق سي إن إن الموجود على الأرض أنه سمع انفجارين كبيرين في وسط كييف وثالث انفجار قوي على مسافة أبعد.

وقبل يوم واحد فقط، دخلت القوات الروسية برا وبحرا وجوا إلى أوكرانيا مما أثار وابلا من الإدانات والعقوبات الدولية وسط تساؤلات حول طموحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأوسع للبلاد والعاصمة كييف.

أضاء سماء كييف فجر الجمعة انفجارا كبيرا مضاد للصواريخ

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