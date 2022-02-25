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الجيش الأوكراني: قتال عنيف شمال غرب كييف

10:25 ص الجمعة 25 فبراير 2022
الجيش الأوكراني: قتال عنيف شمال غرب كييف

الجيش الأوكراني

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كييف- (د ب أ):

ذكرت هيئة الأركان العامة بالقوات المسلحة الأوكرانية، أن قوات أوكرانية تقاوم بشدة "محتلين روس"، في منطقة كييف.

وفي مستوطنتي "ديمر" و"ايفانكيف"، شمال غرب العاصمة، ذكرت تقارير أن قوات هجومية محمولة جوا، للقوات المسلحة الأوكرانية، أوقفت "غزو قوات العدو الساحقة" على حدود نهر /تيتيريف/. وتم تدمير جسر عبر النهر، حسب بيان من الهيئة.

وبالإضافة إلى القتال، استهدفت غارات جوية روسية العديد من المدن.

وذكر مراسل وكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) إن صافرات الإنذار انطلقت مرة أخرى في كييف، مع دخول الهجوم الروسي يومه الثاني. ودعت إدارة المدينة جميع المواطنين إلى إيجاد مأوى آمن.

وذكرت تقارير إعلامية أن قوات روسية هاجمت المطار بمدينة "ريفن" غربي البلاد. ووردت أنباء عن نشوب قتال في منطقة "سامي" بشمال شرق البلاد، بالقرب من الحدود الروسية. ولم يتسن التحقق من تلك التقارير من مصدر مستقل.

الجيش الأوكراني قتال عنيف شمال غرب كييف

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