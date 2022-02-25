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كييف "تتعرض لهجمات صاروخية روسية مروعة"

10:21 ص الجمعة 25 فبراير 2022
كييف "تتعرض لهجمات صاروخية روسية مروعة"

وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا

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كييف- (بي بي سي):

قال وزير الخارجية الأوكراني إن كييف، عاصمة بلاده، تتعرض لما وصفه ضربات صاروخية روسية مروعة.

وجاء تصريح الوزير دميترو كوليبا، في تغريدة على تويتر، بعد تقارير تحدثت عن دوي انفجارات قوية في المدينة.

واستنكر الوزير الضربات الروسية، التي هزت كييف في الساعات الأولى من صباح الجمعة، قائلا "آخر مرة قاست فيها عاصمتنا من أي شيء كهذا كان في عام 1941 عندما هاجمتها ألمانيا النازية".ونقلت وكالة فرانس برس عن مسؤول بوزارة الداخلية الأوكرانية قوله إن كييف تتعرض لهجمات بصواريخ كروز أو باليستية.

وأفادت أنباء غير مؤكدة بأن الدفاع الجوي في كييف أوقف غارة جوية باعتراض عدد من الصواريخ وإسقاط طائرة معادية.

وقال مسؤول بوزارة الداخلية الأوكرانية إن طائرة تحطمت في منطقة دارنيتسكي في كييف.

وقالت تقارير محلية إن النار اشتعلت فى مبنى سكني من تسعة طوابق في العاصمة الأوكرانية.

وغرد عمدة كييف، فيتالي كليتشكو،على تويتر قائلا إن "ثلاثة أشخاص على الأقل أصيبوا، أحدهم في حالة حرجة نتيجة لشظايا صاروخ".

وأضاف أن النيران اشتعلت بالمبنى وأنه معرض "لخطر التدمير".

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BBC
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