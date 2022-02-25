زيلينسكي يطلب مساعدة دفاعية من مجموعة التسعة في صيغة بوخارست

كييف- (أ ش أ):

أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، أنه توجه إلى مجموعة صيغة بوخارست التي تضم بلغاريا والمجر وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا والتشيك بطلب مساعدات دفاعية لبلاده وفرض عقوبات على روسيا.

وكتب زيلينسكي على موقع تواصل الاجتماعي "تويتر"، "نحن ندافع عن حريتنا وأرضنا لكننا نحتاج إلى مساعدة دولية فعالة"، مشيرا إلى توجهه لمجموعة التسع في صيغة بوخارست بشأن مساعدات دفاعية وعقوبات.

وأضاف زيلينسكي: "يجب أن نعمل معا لاجبار روسيا على الجلوس إلى طاولة المفاوضات، نحتاج إلى تحالف ضد الحرب".