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زلزال بقوة 6.2 ريختر يضرب جزيرة سومطرة في إندونيسيا

06:47 ص الجمعة 25 فبراير 2022
زلزال بقوة 6.2 ريختر يضرب جزيرة سومطرة في إندونيسيا

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