رئيس المفوضية الأوروبية: عقوباتنا على روسيا ترتكز على 5 قطاعات

وكالات:

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن العقوبات التي أقرها القادة الأوروبيون على روسيا ردًا على غزوها أوكرانيا ترتكز على 5 قطاعات، وهي تشمل قطاعات المال والطاقة والصادرات والاتصالات ومنح التأشيرات.

وأضافت دير لاين، في مؤتمر صحفي اليوم، أنه لا بد من تعبئة المجتمع الدولي من أجل ضمان الاستقرار والأمن في النظام الدولي، مؤكدة أن هناك قصف على نساء وأطفال في أوكرانيا، مشيرةً إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اختار إعادة الحرب إلى أوروبا.

وقال رئيس المفوضية الأوروبية إن بوتين يحاول أن يعيد رسم خريطة أوروبا بالقوة وهذا أمر مرفوض بالنسبة لنا، مضيفةً أن دول الاتحاد الأوروبي غازمة على الحد من قدرات روسيا على الوصول إلى التكنولوجيا الحديثة.