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أمريكا تفرض عقوبات على أكبر بنك روسي "سبيربنك"

02:25 ص الجمعة 25 فبراير 2022
أمريكا تفرض عقوبات على أكبر بنك روسي "سبيربنك"

أمريكا تفرض عقوبات على أكبر بنك روسي ''سبيربنك''

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واشنطن - (د ب أ):

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أكبر بنك روسي في رد على غزو موسكو لأوكرانيا.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، الخميس، إنه يجب على المؤسسات الأمريكية غلق أي حسابات سمحت بأعمال بالدولار الأمريكي مع بنك "سبيربنك" خلال 30 يومًا.

وأوضحت الوزارة أن البنك الروسي، الذي تمتلك الدولة غالبيته، هو أكبر دائن للاقتصاد الروسي وأكبر مالك للودائع الادخارية.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن بالفعل عن إجراءات مماثلة ضد ثاني أكبر بنك في روسيا "في تي بي".

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