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الرئيس الأوكراني: 137 قتيلاً أوكرانيًا في اليوم الأول للهجوم الروسي

01:24 ص الجمعة 25 فبراير 2022
الرئيس الأوكراني: 137 قتيلاً أوكرانيًا في اليوم الأول للهجوم الروسي

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

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وكالات

كشف الرئيس الأوكراني فلودومير زيلنيسكي، الجمعة، عن حصيلة ضحايا الهجوم الروسي الذي بدأ في الساعات الأولى من صباح أمس الخميس،

وقال الرئيس الأوكراني فلودومير زيلنيسكي، إن الحصيلة حتى اليوم بلغت نحو 137 قتيلاً أوكرانيًا.

ومنعت السلطات الأوكرانية المواطنين الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عامًا من مغادرة البلاد بسبب حالة الطوارئ.

هذا ووقع الرئيس الأوكراني فلودومير زيلنيسكي في الساعات الأولى صباح الجمعة، مرسومًا بالتعبئة العامة لسكان البلاد، لصد العدوان الروسي.

واشتبكت القوات الأوكرانية مع القوات الروسية على ثلاث جهات الخميس بعد أن شنت موسكو هجومًا بريًا وبحريًا وجوًيا في أكبر هجوم على دولة أوروبية منذ الحرب العالمية الثانية، مما دفع عشرات الآلاف إلى الفرار من ديارهم.

وأفادت الأمم المتحدة أن نحو مئة ألف شخص نزحوا من منازلهم داخل أوكرانيا فيما غادرها آلاف آخرون إلى الخارج، بسبب الهجوم العسكري الروسي.

الرئيس الأوكراني فلودومير زيلنيسكي روسيا الهجوم الروسي

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