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البيت الأبيض: مستعدون لاستقبال لاجئين أوكرانيين

01:23 ص الجمعة 25 فبراير 2022
البيت الأبيض: مستعدون لاستقبال لاجئين أوكرانيين

البيت الأبيض

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وكالات

أعلن البيت الأبيض، الجمعة، استعداد واشنطن لاستقبال لاجئين أوكرانيين، متوقعًا أن يتوجه معظم اللاجئين إلى دول الجوار في أوروبا.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، في مؤتمر صحفي إنه تم تشكيل فريق للمساعدات الإنسانية لدعم الشعب الأوكراني، وأن هناك فريق للمساعدات الإنسانية لدعم الشعب الأوكراني.

واشتبكت القوات الأوكرانية مع القوات الروسية على ثلاث جهات الخميس بعد أن شنت موسكو هجومًا بريًا وبحريًا وجوًيا في أكبر هجوم على دولة أوروبية منذ الحرب العالمية الثانية، مما دفع عشرات الآلاف إلى الفرار من ديارهم.

وأفادت الأمم المتحدة أن نحو مئة ألف شخص نزحوا من منازلهم داخل أوكرانيا فيما غادرها آلاف آخرون إلى الخارج، بسبب الهجوم العسكري الروسي.

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