أوكرانيا تعلن فقدان السيطرة على جزيرة زمييني في البحر الأسود

أوكرانيا - (أ ش أ)

أعلن حرس الحدود الأوكراني فقدان السيطرة على جزيرة زمييني الأوكرانية في البحر الأسود، التابعة إداريا لمقاطعة أوديسا جنوب البلاد، والقريبة من الحدود مع رومانيا.

وقال حرس الحدود إن جزيرة زمييني تم احتلالها"، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية مساء اليوم الخميس.

وأضاف حرس الحدود أنه فقد الاتصال بالعسكريين وحراس الحدود الأوكرانيين على الجزيرة.

بدورها لم تصدر وزارة الدفاع الروسية أي تعليق رسمي حول سيطرة القوات الروسية على الجزيرة المذكورة.