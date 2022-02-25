وكالة الطاقة الذرية: أوكرانيا أبلغتنا بسيطرة قوات مجهولة على "تشيرنوبيل"

روسيا - (أ ش أ)

أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، أن أوكرانيا أبلغتها بأن قوات مسلحة مجهولة استولت على محطة "تشيرنوبيل" للطاقة النووية دون وقوع ضحايا أو خسائر.

وقال جروسي في بيان اليوم الخميس، بحسب وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية "فيما يتعلق بالوضع في محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية، أوكرانيا أبلغت الوكالة بأن قوات مسلحة مجهولة سيطرت على جميع المرافق الحكومية التابعة لمحطة تشيرنوبيل"، مشيرا إلى عدم وقوع أضرار أو مصابين في موقع الحادث.