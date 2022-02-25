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أوكرانيا تكشف عن حصيلة ضحايا اليوم الأول للحرب مع روسيا

12:04 ص الجمعة 25 فبراير 2022
أوكرانيا تكشف عن حصيلة ضحايا اليوم الأول للحرب مع روسيا

الجيش الأوكراني

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وكالات

أعلنت وزارة الصحة الأوكرانية، الخميس، عن حصيلة القتلى والجرحى في اليوم الأول للعملية العسكرية التي أطلقتها روسيا ضدها.

وكشف وزير الصحة الأوكراني عن مقتل 57 شخصًا وإصابة 167 شخصا بجروح. ولم يحدد الوزير عدد العسكريين والمدنيين في حصيلة القتلى المذكورة.

وكانت الرئاسة الأوكرانية، أعلنت في وقت سابق من اليوم مقتل نحو 40 جنديًا في العمليات العسكرية التي أعلن عنها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الخميس. بالإضافة إلى جرح العشرات.

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