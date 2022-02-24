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الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتابع بقلق الوضع في أوكرانيا

11:58 م الخميس 24 فبراير 2022
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتابع بقلق الوضع في أوكرانيا

الوكالة الدولية للطاقة الذرية

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النمسا - (أ ش أ)

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل ماريانو جروسي، اليوم الخميس، إن الوكالة تتابع الوضع في أوكرانيا بقلق بالغ، وتدعو إلى أقصى درجات ضبط النفس؛ لتجنب أي عمل قد يُعرِّض المنشآت النووية في البلاد للخطر.

وأضاف جروسي في بيان، أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تراقب التطورات في أوكرانيا عن كثب مع التركيز بشكل خاص على سلامة وأمن محطات الطاقة النووية وغيرها من المنشآت ذات الصلة بالطاقة النووية.

وقد أبلغت الهيئة التنظيمية الأوكرانية الوكالة الدولية للطاقة الذرية في وقت سابق، أنها تحافظ على اتصالات مع محطات الطاقة النووية العاملة في أوكرانيا، التي قالت إنها تعمل بأمان.

وشدد جروسي على أن المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، التجمع السنوي لجميع الدول الأعضاء في المنظمة، اتخذ قرارًا في عام 2009 جاء فيه أن "أي هجوم مسلح أو تهديد ضد المنشآت النووية المخصصة للأغراض السلمية يشكل انتهاكًا لمبادئ الأمم المتحدة وللميثاق والقانون الدولي والنظام الأساسي للوكالة".

هذا المحتوى من

Asha
لوكالة الدولية للطاقة الذرية أوكرانيا رافائيل ماريانو جروسي النمسا

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