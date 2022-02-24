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سفارة أوكرانيا بالقاهرة تعلن تقديم المساعدة للسائحين الأوكرانيين في مصر

11:54 م الخميس 24 فبراير 2022
سفارة أوكرانيا بالقاهرة تعلن تقديم المساعدة للسائحين الأوكرانيين في مصر

سفارة أوكرانيا بالقاهرة

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مصر - (أ ش أ)

أعلنت سفارة أوكرانيا بالقاهرة بالتعاون مع منظمي الرحلات، عن تقديم المساعدة للسائحين الأوكرانيين، الذين يقضوا إجازاتهم في مصر، وأجبروا على البقاء؛ نتيجة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والإغلاق المؤقت للمجال الجوي الأوكراني للطيران المدني.

وأشارت السفارة في بيان نشر عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم الخميس إلى أنه يمكن لمواطنيها أن يدخلوا البلاد عبر بولندا وسلوفاكيا ورومانيا والمجر.

وذكرت - في بيانها - أن الجمعية المصرية للفنادق ووزارة السياحة والآثار أصدرتا خطابات للفنادق من أجل الاستخدام المحتمل للسائحين الأوكرانيين الذين أجبروا على البقاء في مصر.

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