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تحطم طائرة نقل عسكرية روسية ومقتل جميع من كانوا على متنها

09:32 م الخميس 24 فبراير 2022
تحطم طائرة نقل عسكرية روسية ومقتل جميع من كانوا على متنها

طائرة نقل عسكرية روسية

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وكالات:

تحطمت طائرة نقل عسكرية روسية، وقتل جميع الركاب على متنها، دون ذكر رقم محدد، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

وهدد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بفرض عقوبات على نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، وأكد أنه اقتراح لا يزال على الطاولة.

أنه لا خطط للتحدث مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، في أعقاب بدء الحرب الروسية الأوكرانية.

وقال إن "العقوبات التي نقترحها على المصارف الروسية سيكون لها نفس تأثير استبعاد روسيا من نظام سويفت".

وتابع أن "بوتين لديه طموحات كبيرة ويسعى إلى إحياء الاتحاد السوفييتي".

طائرة نقل عسكرية روسية أوكرانيا روسيا الجيش الروسي

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