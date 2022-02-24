أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا أوكرانيا أخبار BBC الطقس سد النهضة

مقاتلات "أف-35" الأمريكية تصل إلى ليتوانيا

08:44 م الخميس 24 فبراير 2022
مقاتلات "أف-35" الأمريكية تصل إلى ليتوانيا

مقاتلات إف 35

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيلينوس - (أ ش أ)

أعلنت وزارة الدفاع في ليتوانيا عن وصول مقاتلات أمريكية من طراز "إف-35" إلى أراضيها.

وقالت وزارة الدفاع الليتوانية، في بيان لها اليوم، إن مقاتلات أمريكية من طراز "إف-35" وصلت إلى قاعدة الجيش الليتواني في سياولياي، حيث تتمركز القوات الأمريكية".

ولفت البيان إلى أن وصول الطائرات جاء بسبب "الوضع الأمني الحالي"، مشيرة إلى الأحداث في إقليم دونباس، وفقا لموقع راديو وتلفزيون ليتوانيا الوطني.

يشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد أعلن، في وقت سابق اليوم، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك رسميًّا دعم روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.

هذا المحتوى من

Asha
مقاتلات أف-35 ليتوانيا وزارة الدفاع في ليتوانيا الجيش الليتواني

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1892

إصابات اليوم

32

وفيات اليوم

2140

متعافون اليوم

475341

إجمالي الإصابات

23889

إجمالي الوفيات

406107

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل |حرب روسيا وأوكرانيا.. ماذا حدث؟ (تغطية خاصة)

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا