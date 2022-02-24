مقاتلات "أف-35" الأمريكية تصل إلى ليتوانيا

فيلينوس - (أ ش أ)

أعلنت وزارة الدفاع في ليتوانيا عن وصول مقاتلات أمريكية من طراز "إف-35" إلى أراضيها.

وقالت وزارة الدفاع الليتوانية، في بيان لها اليوم، إن مقاتلات أمريكية من طراز "إف-35" وصلت إلى قاعدة الجيش الليتواني في سياولياي، حيث تتمركز القوات الأمريكية".

ولفت البيان إلى أن وصول الطائرات جاء بسبب "الوضع الأمني الحالي"، مشيرة إلى الأحداث في إقليم دونباس، وفقا لموقع راديو وتلفزيون ليتوانيا الوطني.

يشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد أعلن، في وقت سابق اليوم، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك رسميًّا دعم روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.