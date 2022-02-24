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الرئيس الأوكراني: روسيا لن تجبر أوكرانيا على التخلي عن حريتها واستقلالها

08:35 م الخميس 24 فبراير 2022
الرئيس الأوكراني: روسيا لن تجبر أوكرانيا على التخلي عن حريتها واستقلالها

فولوديمير زيلينسكي رئيس أوكرانيا

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كييف - (أ ش أ)

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم /الخميس/، أنه لا يمكن لأحد أن يجبر الأوكرانيين على التخلي عن حريتهم واستقلالهم.

وقال زيلينسكي ،في مؤتمر صحفي في مكتبه، نقل عنه مراسل وكالة /يوكرن فورم/ الأوكرانية "إنني على اتصال دائم بقادة الدول الشريكة والمنظمات الدولية، حيث بدأت روسيا بالفعل في تلقي أولى العقوبات من مجموعة كبيرة من العقوبات، وهي أقوى العقوبات في تاريخ العالم"، معتبرا أنه لن يتمكن أحد من إقناع الأوكرانيين أو إجبارهم على التخلي عن حرية واستقلال أوكرانيا.

وأضاف أن القيادة الروسية تحاول القيام بذلك "على حساب تدمير إمكانات بلادهم".

وعلى صعيد متصل، أعلنت الرئاسة الأوكرانية أن القوات الروسية سيطرت اليوم على محطة "تشيرنوبيل" النووية.

ذكرت ذلك قناة "روسيا اليوم" مساء اليوم /الخميس/.

يأتي هذا في وقت كان قد أكد فيه الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في وقت سابق اليوم أن القوات الروسية تسعى للسيطرة على محطة "تشيرنوبل" النووية، معتبرا أن ذلك "إعلان حرب على أوروبا برمتها".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن ،في وقت سابق من اليوم، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك رسمياً دعم روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.

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Asha
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