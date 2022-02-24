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الخارجية الروسية: الحرب في أوكرانيا بدأت منذ 8 سنوات

08:34 م الخميس 24 فبراير 2022
الخارجية الروسية: الحرب في أوكرانيا بدأت منذ 8 سنوات

ماريا زاخاروفا

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موسكو - (أ ش أ)

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن الحرب في أوكرانيا لم تبدأ اليوم، بل هي مستمرة منذ 8 سنوات وهي الآن تشرف على الانتهاء.

وقالت زاخاروفا - حسبما أفادت وكالة "سبوتنيك" الروسية - : "أولئك الذين يعتقدون أن الحرب بدأت اليوم يكذبون بلا خجل. استمرت الحرب لمدة ثماني سنوات، وعلى مدار ثماني سنوات، بذلت روسيا كل جهد ممكن - سياسي ودبلوماسي، وتفعل ذلك علانية من أجل إيقافها، علاوة على ذلك، عدم إعطائها الفرصة للتطور إلى شيء أكثر عالمية".

وأضافت المتحدثة : "العملية الخاصة، التي بدأت ليست بداية حرب، إنها منع سيناريو كارثي لتطور هذه الحرب. وهذا بالطبع هو نهاية الحرب التي كانت تدور".

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - في وقت سابق من اليوم الخميس - إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك رسميًا دعم روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.

هذا المحتوى من

Asha
ماريا زاخاروفا وزارة الخارجية الروسية روسيا أوكرانيا

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