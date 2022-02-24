الخارجية الروسية: الحرب في أوكرانيا بدأت منذ 8 سنوات

موسكو - (أ ش أ)

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن الحرب في أوكرانيا لم تبدأ اليوم، بل هي مستمرة منذ 8 سنوات وهي الآن تشرف على الانتهاء.

وقالت زاخاروفا - حسبما أفادت وكالة "سبوتنيك" الروسية - : "أولئك الذين يعتقدون أن الحرب بدأت اليوم يكذبون بلا خجل. استمرت الحرب لمدة ثماني سنوات، وعلى مدار ثماني سنوات، بذلت روسيا كل جهد ممكن - سياسي ودبلوماسي، وتفعل ذلك علانية من أجل إيقافها، علاوة على ذلك، عدم إعطائها الفرصة للتطور إلى شيء أكثر عالمية".

وأضافت المتحدثة : "العملية الخاصة، التي بدأت ليست بداية حرب، إنها منع سيناريو كارثي لتطور هذه الحرب. وهذا بالطبع هو نهاية الحرب التي كانت تدور".

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - في وقت سابق من اليوم الخميس - إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك رسميًا دعم روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.