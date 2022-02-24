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بوتين: الغزو الروسي لأوكرانيا "إجراء ضروري"

08:33 م الخميس 24 فبراير 2022
بوتين: الغزو الروسي لأوكرانيا "إجراء ضروري"

فلاديمير بوتين

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موسكو - (د ب أ)

وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الغزو الذي قامت به قوات بلاده لأوكرانيا اليوم الخميس بأنه "إجراء ضروري".

وقال بوتين في اجتماع مع ممثلي مجتمع الأعمال في روسيا: "ببساطة، لم نُمنح فرصة للتصرف على نحول مختلف"، بحسب مقتطفات ظهرت على شاشة التلفزيون الروسي.

وشدد بوتين بالقول: "لا نستطيع أن نتنبأ بالمخاطر الجيوسياسية على نحو كامل"، وقال إن مجتمع الأعمال يستطيع أن يتوقع من الحكومة الروسية أن تتصرف على نحو يمكن استيعابه.

وأوضح بوتين أنه كان من المتوقع فرض عقوبات على بلاده، ولكنه أكد أن روسيا تظل جزءا من الاقتصاد العالمي، وأنها لا تريد تقويض النظام العالمي.

وحذر بوتين "شركاء" روسيا من عزل بلاده اقتصاديا.​

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