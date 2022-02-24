إيران تؤكد تفهمها للمخاوف الروسية بشأن أوكرانيا

وكالات:

أعلن الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، تفهم المخاوف الأمنية الروسية بشأن أوكرانيا.

أعلنت الرئاسة الأوكرانية، أن الجيش الروسي أحكم سيطرته على محطة تشيرنوبيل النووي، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق من اليوم الخميس، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.

وشدد بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، منوها بأن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف الناتو باءت بالفشل.

وأوضح أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات لسوء المعاملة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، مشيرا إلى أن الظروف "تتطلب منا إجراءات حاسمة وفورية، وقد توجهت جمهوريتي دونباس الشعبيتين إلى روسيا بطلب للمساعدة".