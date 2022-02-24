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فلسطين تحذر من استغلال إسرائيل انشغال العالم بأوكرانيا لتصعيد عدوانها

06:36 م الخميس 24 فبراير 2022
فلسطين تحذر من استغلال إسرائيل انشغال العالم بأوكرانيا لتصعيد عدوانها

الاحتلال الإسرائيلي

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رام - (أ ش أ):

حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الخميس، من مغبة استغلال حكومة الاحتلال الإسرائيلي الانشغال الدولي بما يجري في أوكرانيا بهدف تصعيد عدوانها وانتهاكاتها وجرائمها ضد الشعب الفلسطيني.

وحذرت الوزارة كذلك - في بيان صحفي حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه - من سرقة المزيد من الأرض الفلسطينية وتعميق الاستيطان في الضفة الغربية المُحتلة عامة، والقدس الشرقية وأحيائها المختلفة بما فيها حي الشيخ جراح خاصة.

وأكدت الوزارة أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من انتهاكات وجرائم - بما في ذلك العدوان المستمر على القدس والمدارس في نابلس - يثبت أهمية توفير الحماية الدولية العاجلة للشعب الفلسطيني الرازح تحت الاحتلال.

وقالت الوزارة إنها تتابع العدوان على المدارس في نابلس على أعلى المستويات، ومع المجتمع الدولي والمنظمات والمجالس الأممية المختصة، وفي مقدمتها اليونسكو ومجلس حقوق الإنسان.

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