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رئيس أوكرانيا: القوات الروسية تحاول السيطرة على محطة "تشيرنوبيل" النووية

06:02 م الخميس 24 فبراير 2022
رئيس أوكرانيا: القوات الروسية تحاول السيطرة على محطة "تشيرنوبيل" النووية

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

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كييف - (أ ش أ):

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، إن القوات الروسية تحاول السيطرة على محطة "تشيرنوبيل" للطاقة النووية.

وأضاف زيلينسكي - في تغريدة له على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" - أن "القوات الروسية تحاول الاستيلاء على تشيرنوبيل (محطة الطاقة النووية) .. إن المدافعين عنا يضحون بأرواحهم حتى لا تتكرر مأساة عام 1986".

من جانبها، أوردت وزارة الخارجية الأوكرانية تحذير زيلينسكي، حيث قالت - في تغريدة لها على "تويتر" - إن هجومًا روسيًا على أوكرانيا يمكن أن يتسبب في كارثة بيئية أخرى.

وذكرت الوزارة: "في عام 1986، شهد العالم أكبر كارثة تكنولوجية في تشيرنوبيل .. وإذا واصلت روسيا الحرب، يمكن أن تحدث تشيرنوبيل مرة أخرى في عام 2022".

هذا المحتوى من

Asha
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