الجيش الأوكراني: أربعة صواريخ باليستية أطلقت من الأراضي البيلاروسية

مينسك - (أ ش أ):

قال الجيش الأوكراني اليوم الخميس، إن أربعة صواريخ باليستية أطلقت من الأراضي البيلاروسية.

وأضاف الجيش - حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية - أن الصواريخ أطلقت في الاتجاه الجنوبي الغربي.

يشار إلى أن بيلاروسيا تعد حليفا لروسيا وكانت تشارك في مناورات عسكرية مشتركة مع القوات الروسية في الأيام التي سبقت العملية العسكرية التي تشنها روسيا في أوكرانيا منذ صباح اليوم.