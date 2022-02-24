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صافرات الإنذار في العاصمة الأوكرانية تحذر من غارات جوية

05:23 م الخميس 24 فبراير 2022
صافرات الإنذار في العاصمة الأوكرانية تحذر من غارات جوية

صافرات الإنذار في العاصمة الأوكرانية تحذر من غارات

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كييف - (د ب أ):

دوت صافرات الإنذار في العاصمة الأوكرانية كييف اليوم الخميس، في تحذير من وقوع غارات جوية. ودعت سلطات المدينة المواطنين إلى اللجوء إلى المخابئ.

يذكر أن عدد سكان كييف يبلغ نحو 8ر2 مليون نسمة.

وكانت صافرات الإنذار من غارات جوية دوت بشكل تجريبي في كييف صباح اليوم.

وتسري الأحكام العرفية في أوكرانيا منذ الساعة الخامسة والنصف من صباح اليوم (بالتوقيت المحلي) بناء على مرسوم صادر من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ومن المنتظر أن تستمر هذه الأحكام لمدة ثلاثين يوما مبدئيا.

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمر ليلة الأربعاء/الخميس الماضية بدخول منطقتي لوهانسك ودونيتسك، وكانت السلطات في أوكرانيا أعلنت ظهر اليوم وقوع هجمات روسية من اتجاهات مختلفة.

وذكرت هيئة الأركان العامة الأوكرانية أنه بحلول ظهر اليوم شنت روسيا أكثر من 30 هجوما بطائرات ومدفعية وصواريخ كروز " على بنى تحتية مدنية وعسكرية أوكرانية"، كما وقعت معارك أيضا بالقرب من كييف، ومنها معارك بأحد المطارات.

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