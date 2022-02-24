الدفاع الروسية: عطلنا 74 مرفقًا عسكريًا أرضيًا تابعًا للقوات الأوكرانية

موسكو - (أ ش أ):

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف، تعطيل 74 مرفقًا عسكريًا أرضيًا تابعًا للقوات المسلحة الأوكرانية نتيجة للقصف الروسي.

وقال كوناشينكوف في تصريحات اليوم الخميس "نتيجة للقصف الروسي، تم تعطيل 74 مرفقًا أرضيًا من مرافق البنية التحتية العسكرية الأوكرانية، من بينها 11 مطارًا عسكريًا و3 نقاط قيادة، ونقطة تمركز للقوات البحرية الأوكرانية، و18 محطة رادار لمنظومتي الدفاع الصاروخي (إس-300) و(بوك إم1)".

وفي سياق متصل، أعلنت الحكومة الروسية أنها مستعدة لحماية خدماتها وشركاتها المالية من أية عقوبات اقتصادية، وفقًا لما ذكرته وسائل إعلام روسية.

وأوضحت شبكة (سكاي نيوز) البريطانية اليوم /الخميس/، أن هذه التطورات تأتي بعد وقت قصير من إعلان رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن العقوبات الجديدة ستؤدي إلى تدهور خطير للاقتصاد الروسي "على حد وصفها".

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد أعلن، في وقت سابق اليوم، أن المملكة المتحدة ستقدم أيضا حزمة ضخمة من العقوبات بهدف عرقلة الاقتصاد الروسي.