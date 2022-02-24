أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا أوكرانيا أخبار BBC الطقس سد النهضة

بيان جديد من الخارجية عن أحوال الجالية المصرية في أوكرانيا

04:58 م الخميس 24 فبراير 2022
بيان جديد من الخارجية عن أحوال الجالية المصرية في أوكرانيا

وزارة الخارجية المصرية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

القاهرة - (أ ش أ):

أكدت وزارة الخارجية، اليوم الخميس، أن سفارة جمهورية مصر العربية في كييف تتابع على مدار الساعة أحوال الجالية المصرية المُقيمة في أوكرانيا، وذلك في إطار التطورات المُتسارعة حاليًا على المشهد الأوكراني.

وأضافت الخارجية- في بيان صحفي- أن السفارة نشرت الإرشادات الواجب اتباعها وأرقاما للتواصل معها.

كما ستقوم السفارة في كييف بموافاة المواطنين أولًا بأول بما يُستجد من إرشادات في هذا الشأن، علمًا بأنه يمكن التواصل مع السفارة عبر الأرقام التالية:( 380932165877+/ 380732009984+/ 380634779436+).

وأهابت السفارة في كييف بمُتابعة ما تنشره من تعليمات أو إرشادات على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عبر الرابط التالي:

هذا المحتوى من

Asha
الخارجية المصرية المصريين بأوكرانيا غزو أوكرانيا الحرب الروسية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1892

إصابات اليوم

32

وفيات اليوم

2140

متعافون اليوم

475341

إجمالي الإصابات

23889

إجمالي الوفيات

406107

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل |حرب روسيا وأوكرانيا.. ماذا حدث؟ (تغطية خاصة)

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا