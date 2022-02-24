بيان جديد من الخارجية عن أحوال الجالية المصرية في أوكرانيا

القاهرة - (أ ش أ):

أكدت وزارة الخارجية، اليوم الخميس، أن سفارة جمهورية مصر العربية في كييف تتابع على مدار الساعة أحوال الجالية المصرية المُقيمة في أوكرانيا، وذلك في إطار التطورات المُتسارعة حاليًا على المشهد الأوكراني.

وأضافت الخارجية- في بيان صحفي- أن السفارة نشرت الإرشادات الواجب اتباعها وأرقاما للتواصل معها.

كما ستقوم السفارة في كييف بموافاة المواطنين أولًا بأول بما يُستجد من إرشادات في هذا الشأن، علمًا بأنه يمكن التواصل مع السفارة عبر الأرقام التالية:( 380932165877+/ 380732009984+/ 380634779436+).

وأهابت السفارة في كييف بمُتابعة ما تنشره من تعليمات أو إرشادات على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عبر الرابط التالي: