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متى ينتهي الهجوم الروسي على أوكرانيا؟

01:58 م الخميس 24 فبراير 2022
متى ينتهي الهجوم الروسي على أوكرانيا؟

دميتري بيسكوف المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية

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موسكو - أ ش أ

أعلن المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف أن الرئيس فلادمير بوتين وحده من يحدد مدة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وقال بيسكوف للصحفين اليوم الخميس:"إن مدة استمرار العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا سيحددها الرئيس بوتين بنفسه ".

وأضاف بيسكوف:" أن هدف هذه العملية هو نزع سلاح أوكرانيا، الذي يمثل تهديدا لبلادنا،كما قال الرئيس فلاديمير بوتين"، مشددا على أن مصدر الأخبار العسكرية لهذه العملية هي وزارة الدفاع الروسية فقط. وأوضح بيسكوف أن هدف هذه العملية أوضحة الرئيس بوتين في كلمته صباح اليوم للشعب الروسي.

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Asha
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