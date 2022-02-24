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تقارير أوكرانية: مقتل أكثر من 40 جنديا في الهجمات الجوية الروسية

01:44 م الخميس 24 فبراير 2022
تقارير أوكرانية: مقتل أكثر من 40 جنديا في الهجمات الجوية الروسية

ضربات جوية

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كييف - (د ب ا):

أفادت تقارير حكومية في كييف أن أكثر من 40 جنديا أوكرانيا قتلوا في هجمات جوية روسية.

وعلى عكس أقوال الانفصاليين، لم يتم خرق الخط الأمامي بشرق أوكرانيا، وفقا لما قاله المتحدث العسكري اوليكسي اريستوفيش، مضيفا أن بلدة شاستيا مازالت تحت السيطرة الأوكرانية.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد دعا المواطنين في روسيا للاحتجاج على الحرب في أوكرانيا.

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