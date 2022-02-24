وزيرة الخارجية البريطانية تستدعي السفير الروسي

لندن- (بي بي سي):

قالت وزيرة الخارجية ليز تروس إنها استدعت سفير روسيا في بريطانيا "لشرح غزو روسيا غير القانوني وغير المبرر لأوكرانيا".

وكتبت تروس في تغريدة لها على تويتر "سنفرض عقوبات صارمة ونحشد الدول لدعم أوكرانيا".

ومن المتوقع أن يعلن رئيس الوزراء بوريس جونسون في وقت لاحق اليوم عقوبات أكثر صرامة على روسيا، وسيلقي عقب هذا بيانا متلفزا للشعب البريطاني.