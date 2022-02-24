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وزيرة الخارجية البريطانية تستدعي السفير الروسي

01:07 م الخميس 24 فبراير 2022
وزيرة الخارجية البريطانية تستدعي السفير الروسي

وزيرة الخارجية ليز تروس

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لندن- (بي بي سي):

قالت وزيرة الخارجية ليز تروس إنها استدعت سفير روسيا في بريطانيا "لشرح غزو روسيا غير القانوني وغير المبرر لأوكرانيا".

وكتبت تروس في تغريدة لها على تويتر "سنفرض عقوبات صارمة ونحشد الدول لدعم أوكرانيا".

ومن المتوقع أن يعلن رئيس الوزراء بوريس جونسون في وقت لاحق اليوم عقوبات أكثر صرامة على روسيا، وسيلقي عقب هذا بيانا متلفزا للشعب البريطاني.

هذا المحتوى من

BBC
ليز تروس أوكرانيا وزيرة الخارجية البريطانية بوريس جونسون

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