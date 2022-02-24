رفع العلم الروسي على مقر البرلمان في خاركييف الأوكرانية

وكالات:

أفادت تقارير إعلامية بأن القوات الروسية رفعت، اليوم الخميس، العلم الروسي على مقر البرلمان المحلي في خاركييف، ثاني أكبر المدن بعد العاصمة كييف.

يأتي ذلك بعد شن روسيا هجومًا عسكريًا على شرق أوكرانيا، قالت أنه يهدف للدفاع عن نفسها وحمايتها من التهديدات التي تشكلها بعض الجهات.

وفي سياق متصل، ذكرت التقارير من العاصمة الأوكرانية كييف بتصاعد الدخان من مقر المخابرات في وسط المدينة.



وأعلنت الحكومة الأوكرانية أنها خسرت أكثر من 40 من جنودها، بالإضافة إلى تقارير عن سقوط نحو 10 قتلى بين المدنيين، جراء العملية العسكرية التي شنتها روسيا في أوكرانيا فجر اليوم الخميس.



وصرح مساعد الرئيس الأوكراني، أوليكسي أريستوفيتش، أثناء موجز صحفي بأن عشرات العسكريين الأوكرانيين أصيبوا جراء الضربات الروسية.



في غضون ذلك، أكد مستشار وزير الداخلية أنطون غيراشينكو على قناته في تطبيق "تيليجرام" أن صاروخين مجنحين استهدفا الموقع العسكري في مدينة بروفاري بمقاطعة كييف الذي أفادت تقارير صحفية بأنه يضم مركز العمليات الخاصة للجيش.