قوات دونيتسك: مستعدون لفتح ممر إنساني للعسكريين الأوكرانيين المحاصرين

موسكو - أ ش أ

أعلنت قوات دونيتسك، استعدادها لفتح ممر إنساني للعسكريين الأوكرانيين المحاصرين، بشرط تسليمهم لأسلحتهم بشكل طوعي.

وذكرت قيادة هذه القوات، في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم)، أنها تعرب عن استعدادها لتوفير ممر إنساني للعسكريين من اللواء الميكانيكي المنفصل رقم 53 التابع للقوات البرية الأوكرانية، بشرط التسليم الطوعي للأسلحة الموجودة بحوزتهم.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أوعز بتنفيذ عملية عسكرية خاصة في دونباس، مضيفا أن الظروف تتطلب منا إجراءات حاسمة وفورية، بعد أن توجهت جمهوريات دونباس الشعبية إلى روسيا بطلب المساعدة.