أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا أوكرانيا أخبار BBC الطقس سد النهضة

أمريكا تكشف حجم مساعداتها العسكرية لأوكرانيا

11:56 ص الخميس 24 فبراير 2022
أمريكا تكشف حجم مساعداتها العسكرية لأوكرانيا

أمريكا تكشف حجم مساعداتها العسكرية لأوكرانيا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب


(وكالات):

كشف المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ساميويل وربيرج، حجم المساعدات الأمريكية العسكرية لأوكرانيا، قائلاً: "قدمنا لأوكرانيا مساعدات دفاعية عسكرية مؤخرا بقيمة أكثر من 650 مليون دولار، وبلغت قيمة المساعدات خلال الـ5 أو 6 سنوات الأخيرة 2.7 مليار دولار".

وأضاف -في مقابلة مع سكاي نيوز عربية- أن بلاده نقلت بعض الجيوش التابعة لحلف شمال الأطلسي إلى الجانب الشرقي لأوروبا مثل لاتفيا وليتوانيا وإستوينا، مستطردًا: "منحنا هذه البلدان معدات عسكرية، وسنستمر في هذا الدعم لحلفائنا".

وأكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أن بلاده ستفرض على موسكو عقوبات وخيمة، موضحًا: "سيكون هناك موقف موحد من المجتمع الدولي ضد روسيا وعواقب وخيمة، بسبب الهجوم العسكري على أوكرانيا".

ووصف المتحدث باسم الخارجية الأمريكية تصريحات المسؤولين الروس بشأن مخاوف موسكو الأمنية بالأكاذيب، مضيفا: "روسيا سبق أن غزت أوكرانيا في المرة الأولى سنة 2014 وجورجيا 2008، وهي التي تقوم بالهجمات السيبرانية منذ سنوات، وهي من حشدت أكثر من 150 ألف جندي على الحدود" مع أوكرانيا، مشددا على أن "لا خطر على روسيا من الجانب الأوكراني".
وبشأن المسار الدبلوماسي، قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية: "لا أريد أن استبق أي قرار، لكن الأن مع بدء هذه الحرب الوحشية من قبل روسيا، من الصعب التحدث عن المسار الدبلوماسي، لأن لدينا اختيار آخر من الجانب الروسي".

ساميويل وربيرج أوكرانيا المساعدات العسكرية الأمريكية الحرب الروسية غزو أوكرانيا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1892

إصابات اليوم

32

وفيات اليوم

2140

متعافون اليوم

475341

إجمالي الإصابات

23889

إجمالي الوفيات

406107

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل |طبول الحرب بدأت بين روسيا وأوكرانيا.. ماذا حدث؟ (تغطية خاصة)

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا