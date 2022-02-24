أمريكا تكشف حجم مساعداتها العسكرية لأوكرانيا



(وكالات):

كشف المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ساميويل وربيرج، حجم المساعدات الأمريكية العسكرية لأوكرانيا، قائلاً: "قدمنا لأوكرانيا مساعدات دفاعية عسكرية مؤخرا بقيمة أكثر من 650 مليون دولار، وبلغت قيمة المساعدات خلال الـ5 أو 6 سنوات الأخيرة 2.7 مليار دولار".

وأضاف -في مقابلة مع سكاي نيوز عربية- أن بلاده نقلت بعض الجيوش التابعة لحلف شمال الأطلسي إلى الجانب الشرقي لأوروبا مثل لاتفيا وليتوانيا وإستوينا، مستطردًا: "منحنا هذه البلدان معدات عسكرية، وسنستمر في هذا الدعم لحلفائنا".

وأكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أن بلاده ستفرض على موسكو عقوبات وخيمة، موضحًا: "سيكون هناك موقف موحد من المجتمع الدولي ضد روسيا وعواقب وخيمة، بسبب الهجوم العسكري على أوكرانيا".

ووصف المتحدث باسم الخارجية الأمريكية تصريحات المسؤولين الروس بشأن مخاوف موسكو الأمنية بالأكاذيب، مضيفا: "روسيا سبق أن غزت أوكرانيا في المرة الأولى سنة 2014 وجورجيا 2008، وهي التي تقوم بالهجمات السيبرانية منذ سنوات، وهي من حشدت أكثر من 150 ألف جندي على الحدود" مع أوكرانيا، مشددا على أن "لا خطر على روسيا من الجانب الأوكراني".

وبشأن المسار الدبلوماسي، قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية: "لا أريد أن استبق أي قرار، لكن الأن مع بدء هذه الحرب الوحشية من قبل روسيا، من الصعب التحدث عن المسار الدبلوماسي، لأن لدينا اختيار آخر من الجانب الروسي".