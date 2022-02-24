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رئيس ليتوانيا يعلن حالة الطوارئ بسبب الأوضاع في أوكرانيا

11:50 ص الخميس 24 فبراير 2022
رئيس ليتوانيا يعلن حالة الطوارئ بسبب الأوضاع في أوكرانيا

جيتاناس نوسيدا

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فيلنيوس - أ ش أ

وقع الرئيس الليتواني جيتاناس نوسيدا، اليوم الخميس، مرسومًا بإعلان حالة الطوارئ في البلاد بسبب الوضع في أوكرانيا، وطلب من البرلمان الموافقة عليه، وذلك وفقا لقناة "روسيا اليوم".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن، فجر اليوم الخميس، عن قراره إطلاق عملية عسكرية خاصة لحماية دونباس في جنوب شرق أوكرانيا.

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Asha
جيتاناس نوسيدا أوكرانيا فلاديمير بوتين رئيس ليتوانيا

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