رئيس ليتوانيا يعلن حالة الطوارئ بسبب الأوضاع في أوكرانيا

فيلنيوس - أ ش أ

وقع الرئيس الليتواني جيتاناس نوسيدا، اليوم الخميس، مرسومًا بإعلان حالة الطوارئ في البلاد بسبب الوضع في أوكرانيا، وطلب من البرلمان الموافقة عليه، وذلك وفقا لقناة "روسيا اليوم".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن، فجر اليوم الخميس، عن قراره إطلاق عملية عسكرية خاصة لحماية دونباس في جنوب شرق أوكرانيا.