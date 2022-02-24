الأردن يعقد خلية أزمة لمتابعة أوضاع الأردنيين في أوكرانيا

عمّان - (د ب أ):

أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية اليوم الخميس انعقاد خلية الأزمة في الوزارة بشكل مستمر لمتابعة أوضاع الأردنيين في أوكرانيا.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إنه "في ضوء ازدياد حدة التوتر والأنباء عن تنفيذ أعمال عسكرية في أوكرانيا، وبالإشارة إلى التحذيرات والدعوات المتعاقبة التي أطلقتها الوزارة خلال الأيام الأخيرة الماضية والتي دعت إلى ضرورة مغادرة المناطق الشرقية باتجاه المناطق الغربية، نحث الجالية مُجدداً على مغادرة أوكرانيا في ضوء استمرار تشغيل الرحلات الجوية حتى أمس".

وأضافت أن "خلية الأزمة في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين تستمر بالانعقاد على مدار الساعة، حيث يتم التحضير الآن لانعقاد اجتماعٍ موسعٍ وشامل مع جميع الجهات والمؤسسات الأردنية المختصة والمعنية بمتابعة أوضاع الأردنيين المتواجدين في أوكرانيا وذلك لتقييم المستجدات".

وأشارت إلى "إدامة التواصل مع الأردنيين هناك بالطرق المتاحة وسبل تقديم كل أشكال الإسناد والدعم المتاحة لهم، وتنفيذ خطط التعامل مع الأزمة، ومتابعة أوضاع الأردنيين، وخيارات سبل الإخلاء المتاحة، ولاسيما الإخلاء البري من جهة الدول المحاذية للمناطق الحدودية الغربية لأوكرانيا، والتي كانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين قد حضّرت لها عبر القنوات الدبلوماسية، وذلك بالتواصل مع عددٍ من الدول المجاورة لأوكرانيا لتسهيل إخلاء الأردنيين براً لهذه الدول إن استدعت الحاجة".

وقالت إنه يتم حالياً التواصل مع هذه الدول لتنفيذ الخطط بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات المعنية للتعامل مع الأزمة، مشددة على ضرورة أخذ الحيطة والحذر، والالتزام بما تعلنه السلطات الرسمية من إجراءات السلامة العامة، وأخذ جميع احتياطات السلامة الشخصية.