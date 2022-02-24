لوجانسك تعلن إسقاط مقاتلتين ومسيرتين أوكرانيتين



موسكو - أ ش أ

أكدت القوات الشعبية لجمهورية لوجانسك الشعبية عن إسقاط طائرتين أوكرانيتين من طراز "سو-24" في المنطقتين السكنيتين "سميلوي" و"ستيفوفو" في دونباس.

وذكر بيان لهذه القوات اليوم الخميس، بحسب وسائل إعلام روسية،أنه جرى اسقاط طائرتين من طراز "سو-24" تابعتان للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من قريتي سميلوي وستيبوفو".

وأشار البيان إلى اسقاط طائرتين مسيرتين أيضا من طراز"Bayraktar TB2" (بيرقدار) بالقرب من قرية ستشاستي في لوجانسك.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن صباح اليوم الخميس بدء عملية عسكرية في دونباس، لافتا إلى أن المواجهة بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا لا مفر منها.