روسيا: جميع دبلوماسيينا غادروا أوكرانيا

موسكو - أ ش أ

أعلن الملحق الإعلامي بالبعثة الدبلوماسية لدى أوكرانيا دينيس جولينكو، اليوم الخميس، مغادرة جميع الدبلوماسيين الروس أوكرانيا.

وقال جولينكو في تصريح لوكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء: "جميع الدبلوماسيين الروس غادروا أوكرانيا".

وأكد الملحق الإعلامي أن الدبلوماسيين الروس غادروا السفارة في كييف، وكذلك القنصليات العامة في أوديسا وخاركوف ولفوف.