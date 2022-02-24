روسيا: جميع دبلوماسيينا غادروا أوكرانيا
موسكو - أ ش أ
أعلن الملحق الإعلامي بالبعثة الدبلوماسية لدى أوكرانيا دينيس جولينكو، اليوم الخميس، مغادرة جميع الدبلوماسيين الروس أوكرانيا.
وقال جولينكو في تصريح لوكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء: "جميع الدبلوماسيين الروس غادروا أوكرانيا".
وأكد الملحق الإعلامي أن الدبلوماسيين الروس غادروا السفارة في كييف، وكذلك القنصليات العامة في أوديسا وخاركوف ولفوف.
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