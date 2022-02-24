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وزيرا الخارجية والدفاع الأمريكيان يبحثان مع ستولتنبرج رد حلف الأطلسي على روسيا

09:01 ص الخميس 24 فبراير 2022
وزيرا الخارجية والدفاع الأمريكيان يبحثان مع ستولتنبرج رد حلف الأطلسي على روسيا

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن

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واشنطن - (د ب أ):

بحث زيرا الخارجية والدفاع الأمريكيان، أنتوني بلينكن ولويد أوستن، مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرج ردا منسقا للحلف على روسيا، وفقا لوزارة الخارجية في واشنطن.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الخميس أنه جرت أيضا مناقشة "الخطوات الإضافية لضمان أمن أراضي الحلفاء، لا سيما في الجناح الشرقي لحلف الناتو".

وقال بلينكن إن التزام الولايات المتحدة بالمادة 5 لحلف الناتو بشأن الدفاع الجماعي "صارم".

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