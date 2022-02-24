أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا أوكرانيا أخبار BBC الطقس سد النهضة

سعر النفط يكسر حاجز الـ 102 دولار للبرميل بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا

08:35 ص الخميس 24 فبراير 2022
سعر النفط يكسر حاجز الـ 102 دولار للبرميل بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا

حقل إنتاج النفط

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

كييف - (د ب أ):

سجلت أسعار النفط ارتفاعا كبيرا في مستهل تعاملات اليوم الخميس لتكسر حاجز الـ 102 دولار للبرميل على خلفية بدء العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي صباح اليوم بنسبة4.60 دولار أي بنسبة 4.99% إلى 96.70 دولار للبرميل تسليم أبريل المقبل، في حين ارتفع سعر خام برنت بمقدار4.98% بنسبة 5.14% % إلى 101.13 دولار للبرميل تسليم أبريل المقبل، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن صباح اليوم الخميس عن "عمل عسكري خاص" في شرق أوكرانيا.

ونقلت وكالة ريا نوفستي عنه القول إن الهدف هو "نزع سلاح" أوكرانيا وليس الاحتلال.

روسيا اوكرانيا اسعار النفط ارتفاع

الخبر التالى:

الرئيس الأوكراني يكشف عن وعود بايدن له

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1892

إصابات اليوم

32

وفيات اليوم

2140

متعافون اليوم

475341

إجمالي الإصابات

23889

إجمالي الوفيات

406107

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل |طبول الحرب بدأت بين روسيا وأوكرانيا.. ماذا حدث؟ (تغطية خاصة)

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا