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أوكرانيا: بلدة شاستيا سقطت في أيدي الانفصاليين

08:33 ص الخميس 24 فبراير 2022
أوكرانيا: بلدة شاستيا سقطت في أيدي الانفصاليين

العملية العسكرية الروسية

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وكالات

أعلنت وزارة الداخلية الأوكرانية، الخميس سقوط بلدة شاستيا التي تسيطر عليها الحكومة الأوكرانية في أيدي الانفصاليين المدعومين من روسيا في شرق البلاد، حسبما ذكرت "دويتشه فيله".

هذا وأطلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، صباح الخميس عملية عسكرية في دونباس الانفصالية شرق أوكرانيا، بعد أيام قليلة من اعترافه بإقليمين انفصاليين في شرق أوكرانيا كدول مستقلة وتوقيع اتفاقيات معهم، وأمر جيشه بالانتشار بهما لحماية سكانهما من "العدوان الأوكراني".

الرئيس الروسي، أعلن أنه يريد إنه يريد نزع سلاح أوكرانيا وتخليصها من "النازيين الجدد"، واعتبر أن "تحركات روسيا إنما هي للدفاع عن النفس من التهديدات ومن مشكلات أكبر من الموجودة اليوم" ما يشير إلى أنه أدار ظهره للعقوبات الغربية التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا بهدف ردع روسيا ودفعها نحو خفض التصعيد العسكري في أوكرانيا.

وزارة الداخلية الأوكرانية بلدة شاستيا روسيا أوكرانيا عملية عسكرية

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