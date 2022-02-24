أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا أوكرانيا أخبار BBC الطقس سد النهضة

الرئيس الأوكراني يفرض الأحكام العرفية

07:10 ص الخميس 24 فبراير 2022
الرئيس الأوكراني يفرض الأحكام العرفية

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

وكالات:

وفرض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، حالة الأحكام العرفية في عموم البلاد، وناشد الدول المجاورة والدول الغربية لمساعدة بلاده.

يأتي ذلك بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شن هجومًا عسكريًا على شرق أوكرانيا، مبررًا ما يفعله بمحاولة "الدفاع عن النفس" ضد التهديدات.

وقال:"تحركات روسيا مرتبطة ليس بالتعدي على مصالح أوكرانيا إنما بحماية نفسها من "أولئك الذين احتجزو أوكرانيا رهينة".

فولوديمير زيلينسكي بوتين هجوم عسكري أوكرانيا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1892

إصابات اليوم

32

وفيات اليوم

2140

متعافون اليوم

475341

إجمالي الإصابات

23889

إجمالي الوفيات

406107

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل |طبول الحرب بدأت بين روسيا وأوكرانيا.. ماذا حدث؟ (تغطية خاصة)

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا