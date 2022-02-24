الرئيس الأوكراني يفرض الأحكام العرفية

وكالات:

وفرض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، حالة الأحكام العرفية في عموم البلاد، وناشد الدول المجاورة والدول الغربية لمساعدة بلاده.

يأتي ذلك بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شن هجومًا عسكريًا على شرق أوكرانيا، مبررًا ما يفعله بمحاولة "الدفاع عن النفس" ضد التهديدات.

وقال:"تحركات روسيا مرتبطة ليس بالتعدي على مصالح أوكرانيا إنما بحماية نفسها من "أولئك الذين احتجزو أوكرانيا رهينة".